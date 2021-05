Mistral côtier

Dim. originale 4096*3072px

Le vent d'ONO est soutenu cet après-midi sur le littoral provençal, mais assure un ciel clair, où ne subsistent que de rares cumulus arrivant de l'intérieur des terres. Les quelques épisodes pluvieux du printemps auront eu le mérite de réveiller la végétation méditerranéenne, qui se pare de ses plus belles couleurs, y compris dans la garrigue.



Photo prise sur les contreforts du Mont Puget dans le Parc National des Calanques en direction du NO. À gauche, on distingue le stade Vélodrome ainsi que la Bonne Mère, la rade nord de Marseille ainsi que la chaîne de la Nerthe. À droite au fond, on aperçoit le haut des falaises de la muraille de Chine, dans le massif de Carpiagne.