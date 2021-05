Azur méditerranéen

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 127

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

La visibilité est maximale sur le littoral provençal, grâce au Mistral côtier dont on aperçoit les traces sur la Méditerranée quelques centaines de mètres plus bas.



Photo prise depuis le belvédère de Sugiton en direction du SE. Sur la gauche, se dresse l'extrémité Sud du Mont Puget, symbolisé par la Grande Candelle et ses 465 mètres au dessus de la mer. En bas, on aperçoit la calanque de Sugiton dans l'ombre, alors qu'en longeant la côte des Calanques, on reconnaît les falaises Soubeyrannes de Cassis, puis le Bec de l'Aigle de la Ciotat, et enfin, au loin, le massif varois de Sicié, extrémité continentale Sud de la Provence. À droite, le Cap de Morgiou s'avance vers le large, et cache dans ses entrailles la fameuse grotte préhistorique Cosquer, ou des humains vivaient il y a 27000 ans. À l'époque, le climat mondial était plus frais, et la Méditerranée était bien plus basse, l'entrée de la grotte, aujourd'hui située à 30 mètres sous la surface, était alors à l'air libre.