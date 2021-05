Soleil et vent d'Ouest

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2281 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 104

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Le vent d'Ouest souffle sur le littoral provençal, et assure une nouvelle journée sous un soleil éclatant. Seuls, de petits lenticulaires ou de rares et discrets bancs de cirrus agrémentent le bleu azur. Cependant, les températures sont seulement voisines des 20 degrés, même si le ressenti est bien agréable au soleil. On pourrait toutefois attendre une ambiance plus chaude pour une seconde quinzaine de mai.