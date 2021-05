Belle rincée !!

Appareil Apple

iPhone SE (2nd generation)

Photographe Picasa

Logiciel 14.4.2

On part sous le soleil et on arrive sous la pluie ! La météo est très instable et aprés une belle matinée et un début d'après-midi ensoleillé, c'est le retour de la pluie avec ici, vu depuis le Col Vert, et avec le Devoluy encore enneigé au fond, un imposant rideau !