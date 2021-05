Menaçant sans plus!

Dim. originale 3264*2448px

Alors que le ciel est devenu très menaçant par l'Ouest, la pluie encore présente à une dizaine de km s'est transformée en fin crachin peu précipitant en arrivant sur le village.

Pour l'instant, avec 0.4mm depuis 0h, on tient notre sixième jour sans pluie puisque inférieur à 1mm.

Autrement dit depuis le début du mois il a plu 2 jours sur 3!

Le cumul mensuel atteint 167.6mm pour une normale mensuelle de 92.8mm sur 19 ans d'historique de la station!

D'ores et déjà mai 2021 est au second rang des plus arrosés à portée d'averse de mais 2013 et ses 175.2mm...

Températures toujours sous les normes de saison surtout la maximale avec 8.7°/16.3° d'extrême ce jour versus 9.5°/20.6° pour les normales d'une seconde décade.