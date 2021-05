nuageux à l'ouest

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Les nuages sont plus nombreux sur l'ouest de la chaine en lien avec l'approche d'une petite ondulation chaude cet après-midi.

Plus tard dans l'après-midi la couverture nuageuse se généralisera et le plafond s'abaissera progressivement à 2100 m en fin d'après-midi.

La pente orientée nord qui est sous la face nord du Valier est encore bien enneigée jusque vers 2150 m.