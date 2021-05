Lever coloré

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Joli spectacle céleste de début de journée qu'il aurait été plus sympa de pouvoir photographier un peu plus tôt (couleurs plus vives, soleil moins "problématique").



Liqor (HT inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !