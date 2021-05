Entre soleil et nuage, une gloire

Le vent du nord qui dégage le ciel fait passer les stratus sur la petite montagne du Puy de Manse, endroit très propice aux phénomènes de gloires et autre spectres de Brocken .

Les conditions sont ... fraîches pour un mois de mai : -1°,brouillard en surfusion et vent à 75km/h pour un ressenti de -9.5°. (je descendrai au bout d'une heure complètement trempé-givré).

Malgré tout, avec un peu de patience, quelques déchirures dans les nuages me permettent de faire quelques clichés avant que le soleil ne soit trop haut.

C'est toujours un plaisir de jouer ainsi avec le soleil et les nuées .