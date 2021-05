Appareil LEICA CAMERA AG

V-Lux 5

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/3.7

Focale 25.64 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Temps médiocre et frais vent de NO... des averses et un peu de neige sur les sommets...le printemps a beaucoup de mal à prendre sa place .