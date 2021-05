Appareil Xiaomi

MI 9

Exposition 1/150 sec

Ouverture f/2.2

Focale 6.22 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.3 (Windows)

Belle rincée avec grêle et foudre sur l'A48 entre Lyon et Grenoble vers la Côte-Saint-Andre. Belle image dans mon rétroviseur. Du coup arrêt sur une aire et clic-clac ....