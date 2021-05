Dim. originale 3264*2448px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 1/711 sec

Ouverture f/2.2

Focale 1.42 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A415FXXU1BUC3

Plusieurs orages ont concerné la Bresse cet AM, le plus puissant en début d'AM n'a que très peu touché le village alors qu'en périphérie des trombes d'eau avec de la grêle sont sont abattues!

En fin d'AM un nouvel orage, avec une activité électrique modérée, a contourné le village par le Sud-Ouest sans nous apporter la moindre goutte et le soleil a rapidement repris place.

Journée lumineuse dans l'ensemble malgré de nombreux nuages.

9.1°/17.3° pour les extrêmes du jours toujours en-dessous des normes pour la maximale.