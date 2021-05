Journée orageuse en Lorraine !

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/8 sec

Ouverture f/13

Focale 24 mm

ISO 50

Objectif 24-105mm F4 DG OS HSM | Art 013

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe KEVIN LECLERCQ

Flash No Flash

Logiciel PhotoScape

Pas mal d'orage encore aujourd'hui en Lorraine, plus nombreux et bien plus actif que les jours précédents, 4 orage ont touché l'est de Nancy durant cette journée, 3 pendant que j'était au travail avec de bonnes chutes de grêles, le 4eme aura été le plus puissant avec la aussi beaucoup de grêle et une activité électrique soutenue !