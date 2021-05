Venté mais printanier

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2118 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 102

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Le Mistral et la masse d'air fraîche circulant sur le pays limitent les températures légèrement au dessus des 20 degrés sur les régions méditerranéennes, mais le soleil et l'air sec donnent un ressenti agréable, sous une excellente visibilité.



Photo prise depuis la colline de la Garde en direction du SO.