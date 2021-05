Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D5600

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/9.0

Focale 18 mm

ISO 400

Objectif 18-55mm f/3.5-5.6

Mesure Multi-segment

Photographe Charly GARDIEN

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.10.14

Une journée assez dynamique se termine ! Entre réouvertures et ambiances orageuses, le temps fut joliment occupé ce mercredi ! Un certain nombres de cellules orageuses ont circulé sur le département, apportant un peu de pluie (peu au final dans les pluviomètres, en raison des précipitations locales et du déplacement rapide de ces dernières...), et parfois même de la grêle. Ce soir, une fois la ligne de grains passée, quelques couleurs se dessinent dans le ciel !



