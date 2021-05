Bel halo solaire

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/3200 sec

Ouverture f/8

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif 10-20mm

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 2.4.4

Bonjour,



Sans doute le jour le plus printanier de la semaine. Peu de vent, températures attendues aux alentours de 20°C, et un léger voile nuageux, qui occasionne comme ici, un halo lumineux d'une parfaite visibilité et aux couleurs de l'arc-en-ciel évidentes.



Passez une bonne journée !