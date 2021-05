ciel complexe

Ce matin , Côté Est un ciel laiteux et complexe avec un banc d'Ac, d'autres à gauche sous influence ondulatoire ou encore à droite en lenticulaires bien caractéristiques. Le tout sur un fond de cirrus .

Côté Ouest le ciel est plus limpide et lumineux ... pour l'instant .

Où nous mènera toute cette humidité ?