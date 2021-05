Ciel mitigé de bon matin sur l'Embrunais

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D4

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/8

Focale 14 mm

ISO 100

Objectif 14.0-24.0 mm f/2.8

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe Jean-Pierre BARGE

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Macintosh)

Après la très belle journée d'hier (aux températures douces), le ciel a un aspect plus mitigé ce matin. Quelques cumulus bien gris sur les hauts sommets et une belle nappe d'alto-cumulus empêche le Soleil d'éclairer correctement le décor.



Dégradation prévue en soirée et la nuit ptochaine





Température: 7°C