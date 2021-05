Arrivée des entrées maritimes

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/4243 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 106

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Le flux a changé de direction, la masse d'air sèche du Mistral fait suite à de l'air doux et humide apporté par le vent marin de SE, avec une température voisine de 18 degrés au moment de la photo.

Après une matinée bien ensoleillée, les cumulus maritimes commencent à envahir le ciel, alors que des altocumulus arrivent par le SO.



Photo prise depuis le palais Longchamp en direction du SO.