Orage faible sur Ymare

Dim. originale 2045*4160px

Appareil HUAWEI

POT-LX1

Exposition 27/5741 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.64 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel POT-LX1 10.0.0.297(C432E10R1P3)

Après une journée fraîche pour la saison et avec des averses, le temps devient orageux, des développements orageux ce forme entre Évreux et Rouen bel impact de foudre positif après la photo et une bonne averses et un bon coup de tonnerre. À quand la chaleur ?