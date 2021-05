Temps voilé sur la région d'Alès

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/3.5

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Après les pluies de cette nuit, retour d'un temps sec mais voilé sur le Gard. La météo deviendra plus ensoleillée au cours de la journée.

Pas de vent aujourd'hui ce qui est assez rare en ce moment !

Photo prise au-dessus du magnifique site des Petites Aiguières sur la commune de Bouquet non loin du Mont Bouquet.

Au loin, on aperçoit nettement les Cévennes ainsi que les usines chimiques de Salindres.

En bas, la cascade du site des Petites Aiguières.