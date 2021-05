Dim. originale 4000*2250px

Appareil DJI

FC7303

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/2.8

Focale 4.49 mm

ISO 100

Objectif 20.7 mm

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.0 (Macintosh)

GPS 49.27°N, 6.23°E

Altitude GPS 344m

Ciel d'Arc en ciel

Belle fin d'après midi. Après une xième journée d'instabilité consécutive au rail dépressionnaire de l'atlantique, j'ai enfin pu voir un éclair (le seul dans cette orage) et me contenter d'entendre son lourd fracassement. Il n'a pas plut beaucoup, et quand les quelques gouttes ont eu fini de tombé, j'ai pu enfin faire monter le drone. Il faut dire qu'il résiste super bien au vent très fort , et garde sa position lorsque je ne veux pas qu'il se déplace.