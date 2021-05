Continuation des passages d'averses

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/2.8

Focale 14 mm

ISO 125

Objectif 14.0-24.0 mm f/2.8

Programme Priorité vitesse

Mesure Multi-segment

Photographe JJK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.0 (Macintosh)

C'est sous de forte rafale de vent qu'une succession d'averses se sont déroulés dans la région Messine, comme partout d’ailleurs.J'en profite pour communiquer mes pensées au sujet de cette période de mauvais temps : Il me semble retrouver une météo très ancienne des années 1960 où ce type de temps était monnaie courante. (Les imperméables et vêtements de pluie ne nous quittaient jamais, du moins en région Lorraine). Même à Paris (1970 j'avais encore connue ce temps là pendant plusieurs année. Est du fait qu'il n'y à plus d'avion depuis le début de la pandémie ?