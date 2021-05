Appareil QCOM-AA

Malgré les prévisions de beau temps, le ciel reste très couvert sur la cité phocéenne ce matin, avec une température un peu fraîche pour la saison. En milieu de journée l'ambiance s'éclaircit.



La température de l'eau ne dépasse pas 15°C, ce qui est en-dessous des normales.



Vue vers la rade de Marseille vers l'est depuis les hauteurs de la calanque de Figuières à Ensuès la Côte bleue, au second plan au centre les îles du Frioul et au loin les hauteurs de Marseilleveyre au-dessus des Calanques.