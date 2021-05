Après le beau temps, la pluie

Appareil Xiaomi

Redmi Note 5

Exposition 1/2953 sec

Ouverture f/1.9

Focale 3.94 mm

ISO 100

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel whyred-user 9 PKQ1.180904.001 V11.0.3.0.PEIMIXM release-keys

Très belle matinée dans la région d'Epinal. Beau soleil et un petit 15°C bien agréable.

Mais le front pluvieux arrive lentement vers la fin de matinée. A 14h, une petite pluie fine tombe et il ne fait plus que 13°C.