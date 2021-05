Giboulées de mars !

Les éclaircies furent brèves et les averses nombreuses passant rapidement,venteuses, orageuses parfois et souvent avec de la grêle ou même grésil et baisse importante des températures à leur passage jusqu'à seulement 9°C .

Bref les giboulées sont bel et bien là dans ce ciel de traîne d'air froid , le problème c'est que nous sommes le 24 mai !