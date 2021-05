Arrivée des bribes du front froid

Dim. originale 4096*3072px

Après le passage pluvieux plutôt imprévu de la fin de nuit et matinée, ayant laissé une appréciable dizaine de millimètres sur l'agglomération marseillaise, le ciel est redevenu bleu azur de la fin de matinée au début de soirée.

Ce soir, des bancs d'altostratus arrivent de l'Ouest, passage très atténué sur la Provence des restes du front froid. Le Soleil sera de retour dès demain.



Photo prise depuis le Mont Puget en direction de l'Ouest. Au premier plan, le complexe universitaire de Luminy, et en fond, la ville et la rade, avec l'archipel du Frioul sous les rayons qui filtrent à travers les nuages.