Traine de Marsmai

Les jours se suivent et se ressemblent avec des giboulées de mars pendant tout le mois de mai, souvent peu active et peu esthétiques.



Aujourd'hui la traine a été particulièrement active sur le Nord de la Loire mais souvent peu intéressante niveau photo.



Une cellule isolée à la traine de la traine était cependant un peu plus active en cette soirée près de chez moi, tangentant mon domicile.



Sous 11°C et avec ce vent à décorner des boeufs j'ai tenté de le photographier, depuis chez moi, voyant qu'il flashait électriquement au radar et il avait une structure que je trouvais intéressante, malgré le contre-jour m'empêchant de bien l'observer.



J'ai donc parcouru 50m en direction de l'étang à vache qui jouxte ma maison (en faisant attention de pas marcher dans une bouse - ce qui est raté d'ailleurs ^^) pour essayer de le prendre en photo, avec mon chat qui, curieux, m'a suivi tout du long.



Des années que je me dis qu'il faut que je prenne en photo un couché de soleil ici car tous les soirs c'est spectacle pour la rétine mais je l'ai jamais immortalisé en photo. Ca sera pas pour cette fois non plus, mais cette sortie m'a permis de me rendre compte que j'avais quand même à 50m de chez moi un cadre sympa pour faire de la photo. Je sais qu'un héron niche dans cet étang à l'année, j'y retournerai donc.