Presque "ciel clair" sur Gap

S'il n'y avait pas ces quelques petits fractocumulus sur les crêtes, on pourrait parler de ciel clair au sens météorologique .

Néanmoins on peut dire qu'il fait beau sur Gap grâce au vent du nord qui souffle assez fort et garde ce ciel dégagé (la station ROMMA du plateau de Bure à 15km de Gap indique près de 100km/h).