Eclaircies provisoires, air restant assez frais

Ciel encore chaotique avec grains épars le matin et encore quelques averses jusqu'en début d'après-midi malgré le retour d'éclaircies un peu plus larges ensuite. Après 16 heures le temps devient sec sur Strasbourg.

Thermomètre encore paresseux, 9/10°C le matin sous les nuages, jusqu'à 17°C de maxi l'après-midi à la faveur des éclaircies. Le vent d'ouest reste assez sensible bien que modéré.

Photo prise à la presqu'île Malraux à Strasbourg.