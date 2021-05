Beau et calme sur la rade

Dim. originale 4096*3072px

Les vents synoptiques ayant totalement disparu, l'heure matinale est à l'inversion entre les petites brises thermiques et terrestres nocturnes du NE, et celles, diurnes, de SO, la mer est ainsi très calme et non ridée. Les brises maritimes devraient être bien établies cet après-midi, compte tenu de la grande différence thermique entre une Méditerranée encore bien froide autour de 15 degrés, et l'intérieur du département où l'on attend des pointes à 27 degrés par endroits.



Photo prise à la mer dans la rade Nord en direction du Sud. À gauche, la Bonne Mère, au fond le massif de Marseilleveyre, et à droite l'archipel du Frioul.