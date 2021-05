Bel AM printanière

Dim. originale 4000*3000px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 1/1141 sec

Ouverture f/2

Focale 4.6 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A415FXXU1BUC3

Enfin le retour de conditions de saison cet AM sur la Bresse avec quelques cumulus de beau temps dans un ciel bleu. La maximale de 20.5° est encore un peu en retrait vs les 23° de normale mais la bise est là et comme c'est elle qui a ramené le temps ensoleillé, on ne s'en plaindra pas!