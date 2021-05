Nous avons novembre

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

Temps gris et triste aujourd'hui avec pluie faible matinale et à nouveau en soirée avant une éclaircie au nord-ouest (la seule du jour) à l'heure du couchant, trop tardive pour en profiter.

15°C à peine atteints en maximale, ce n'est pas cher payé pour un 26 mai bien automnal comme l'aura été globalement ce mois (18 à 22 jours de pluie sur leBas Rhin depuis le 1er mai et à Entzheim les 100 mm sont atteints). Ce ne sera probablement pas pire (vu l'amélioration prévue ces prochains jours) que les piètres prestations de mai 2013, 2010 et encore plus avant les mois de mai "super-pourris" de 1981 1983 et 1984 (la vague de printemps froids et humides du début des années 80, passées aux oubliette depuis le réchauffement sensible qui a suivi ces 30 dernières années).

En attendant la sécheresse des sols est bien oubliée et un temps un peu plus chaud et ensoleillé fera le plus grand bien.

Photo : Strasbourg Neuhof