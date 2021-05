Maints freux croassent

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/300 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Entre la fraîcheur et la forte humidité se traduisant par une brume ascendante, sans omettre l'effrayante bande-son, l'ambiance aurait pu sembler sinistre si elle n'avait été si colorée.



Justice tonight/Kick it over (TC inside) ?

