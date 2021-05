De plus en plus humide ....

Dim. originale 4128*2322px

Appareil samsung

SM-A202F

Exposition 1/2882 sec

Ouverture f/1.9

Focale 3.6 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel A202FXXU3BTK2

Journée printaniere sur le massif du Dévoluy . La neige fond visiblement , laissant dans les combes la place aux crocus,soldanelles, daphnées,et autres gentianes.

Les cumulus sont plus nombreux qu'hier et dominés par des mèches de cirrus.... à suivre

Dans les casses au dessus de moi quelques chamois cabriolent et font rouler les pierres . Belle ambiance !