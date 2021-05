Photométéores

Dim. originale 900*1219px

observation exceptionnelle pour ma part, la première fois !



halo de 22° complet et cercle parhélique complet

ce jour, à l'heure de la prise, le soleil était vers 66° d'élévation. Le halo passant quasiment au centre du cercle parhélique on est à 88° ! le cercle parhélique étant par définition centré sur le zénith on est raccord



assemblage de 5 photos

sous-exposition volontaire