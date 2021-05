Voiles et parhélie

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/12296 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 101

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Après le grand soleil de la matinée, le ciel méditerranéen a été partiellement voilé cet après-midi, dans une ambiance calme et douce. Dans cette configuration, de petites brises marines ont logiquement tempéré l'air du littoral, grâce une mer autour de 16 degrés, qui va commencer à se réchauffer, l'écart thermique entre le littoral et l'intérieur de la région étant donc notable.

Dans cet apport d'air marin, la couche d'air humide se remarque bien sur la rade marseillaise. À noter également quelques parhélies en fonction de la position des bancs de cirrus par rapport au soleil.



En dehors de la météo, remarquons également le retour à une situation plus traditionnelle avec la reprise des croisières maritimes, et une succession de paquebots accostant et appareillant du port phocéen.



Photo prise depuis la colline de Notre-Dame de la Garde en direction de l'Ouest.