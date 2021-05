Temps ensoleillé en Capcir avant l'arrivée des orages

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/4.0

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Malgré la présence de nuages élevés, le temps est ensoleillé sur le Capcir.

Le vent d'Ouest est assez sensible sur les crêtes.

Photo prise depuis le sommet d'El Madrès (2469 m) à la frontière avec le département de l'Aude, qui constitue son point culminant par ailleurs.

Belle vue sur les sommets du Haut-Conflent à gauche, sur le massif de la Tossa d'Alp au centre (Province de Gérone) et sur le massif du Carlit partiellement enneigé à droite. Le Capcir en contrebas avec le Lac de Matemale, source du fleuve Aude, ainsi que les stations des Angles et de Formiguères.

Il faudra en profiter car les nuages envahiront le secteur d'ici une heure !