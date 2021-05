plafond élevé

Le soleil levant ne fera pas mieux que ces quelques couleurs matinales . un voile ce Cs/Cc lenticulaires occupent déjŕ le ciel matinal au dessus du massif de l'Oisans .

Comme voulait le montrer ma photo de jeudi soir , le ciel est brumeux et de plus en plus humide en altitude, au dessus de l'inversion vers 3500m.