Appareil LEICA CAMERA AG

V-Lux 5

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/2.8

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Retour vers la capitale en transit avant le retour pour le Vercors...

Après plusieurs jours passés au calme en bord de mer sur la côte d'Albâtre cher à mon c½ur...retour vers l'agitation galopante et tourbillonnante de Paris...

De plus la température a fait un bon spectaculaire : 24°C on se croirait presque au début de l'été... le ciel est superbe et nous offre ces magnifiques cirrocumulus undulatus flocus avec un fort vent d'Est.