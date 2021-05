Quelques lenticulaires

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 271

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Le fort contraste thermique entre la Méditerranée et la masse d'air aura conditionné un fort gradient de température et d'humidité entre le bord de mer et le proche intérieur des terres aujourd'hui, il y avait ainsi une grosse dizaine de degrés d'écart entre la station de Marseille-Corniche et celles de Marignane, Simiane ou Aix-en-Provence. Les brises maritimes ont apporté beaucoup d'air humide sur le littoral, allant même jusqu'à l'arrivée de bancs de brumes et de fins brouillards sur la surface de la mer jusqu'aux premières dizaines de mètres sur le bord de mer en mi-journée.



En ce début de soirée, le soleil s'est masqué par le passage au NO de résidus orageux vers le Languedoc et la Camargue. Vers l'Est, le ciel est encore bleu, parsemé de quelques altocumulus sculptés par le vent en altitude.



Photo prise depuis le jardin Émile Duclaux en direction de l'Est.