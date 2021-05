Premier orage estival de l'année

Appareil Canon

Canon EOS 5D Mark III

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 250

Objectif EF16-35mm f/2.8L II USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Dorian Dziadula

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.12 (Macintosh)

Il aura donc fallu attendre la toute fin du mois de mai pour observer le premier réel orage de la saison chaude. Par la même occasion, il aura fallu attendre fin mai pour voir arriver ladite saison chaude !



Une journée où le thermomètre a flirté avec les 30°C en plaine Languedocienne, avant la descente d'orages en provenance de Lozère. Cette cellule orageuse assez musclé à transité le long du Vidourle avant de s'évacuer et de s'affaiblir sur la Camargue. Fortes pluies, petite grêle et quelques bonnes bourrasques à son passage, qui n'aura duré pas plus de 10-15 minutes.