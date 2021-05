Le soleil revient en soirée

Dim. originale 5472*3172px

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/8 sec

Ouverture f/13

Focale 29 mm

ISO 100

Objectif EF17-40mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Journée grise et pluvieuse avec 2.1mm mais malgré tout agréable avec le retour de températures plus clémentes et l'absence de vent.

La fraicheur semble enfin nous avoir lâché pour quelques temps !