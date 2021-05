Un air d'été

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/3450 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 103

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Le printemps météorologique tire à sa fin, et l'impression estivale se fait de plus en plus sensible. Les 20 degrés étaient dépassés durant la nuit, et la Tn sur la Corniche a été de 16.3°C.

De petites brises marines commencent à rider la rade en mi-journée, et l'azur de la Méditerranée se mesure à celui du ciel, parsemé de quelques filaments de cirrus pour le décor. L'été arrive enfin !



Photo prise depuis le parc Montvert en direction du SO.