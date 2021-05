Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.5

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Temps ensoleillé sur la Côte Vermeille malgré la présence de nuages élevés.

Quelques nuages arriveront d'ici deux heures des Pyrénées.

Photo prise depuis la Torre de Madaloc (656 m) sur les hauteurs de la commune de Port-Vendres.

Belle vue sur Collioure à gauche et Port-Vendres à droite.

A l’extrémité gauche, on aperçoit la côte nord-catalane et audoise.