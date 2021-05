Prémices estivales sur l'Essonne

Dim. originale 3836*2531px

Depuis la Tour du Buisson, située sur un massif voisin de Fontainebleau, le panorama vers le nord de l'Essonne et Paris est bien appréciable.



Avec les excellentes conditions météo actuelles, on devine aisément la Tour Eiffel ainsi que la Tour Montparnasse située à un peu plus de 40 kilomètres à vol d'oiseau.



Les températures dominicale s'échelonnent de 11 à 23 degrés sur ce secteur de l'Essonne.