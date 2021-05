Les vagues de brumes

Appareil DJI

FC7303

Exposition 1/240 sec

Ouverture f/2.8

Focale 4.49 mm

ISO 100

Objectif 20.7 mm

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.0 (Macintosh)

GPS 48.7°N, 0.08°E

Altitude GPS 226m

Voilà plus de 3 heure du matin que les brumes sont en promenade sur la vallée de l'Orne. Un festival d'ombre et de lumière. A l'heure où je poste la photo, le festival continue. Seul ombre aux tableaux, ma station avec la quelle, j'ai beaucoup de difficulté à remettre les choses en ordre pour retransmettre ses donnés qui n'arrivent que sur la console. Espérons que demain les orages remonterons (voir après demain) venir me voire.( Mais chuùûte faut pas leur dire.)