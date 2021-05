Instable sur les Pyrénées Catalanes

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/4.5

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Le temps demeure ensoleillé malgré la présence de nuages élevés.

La convection commence déjà à s'opérer dès 10h30 sur les sommets ; il fallait arriver tôt pour pouvoir en profiter.

Photo prise près du Refuge du Pal de Guillem (2265 m) avec vue sur les sommets frontaliers du Roc Colom (2507 m) à gauche, du Pic du Géant (2881 m) au centre, et du Puig Rodon (2677 m) et du Pic Gallinàs (2624 m) au centre-droit. A droite, on aperçoit le massif du Carlit partiellement enneigé.