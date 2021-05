Le premier

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS 5DS

Exposition 28 sec

Ouverture f/7.1

Focale 85 mm

ISO 400

Objectif EF85mm f/1.8 USM

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

Le ciel et les modèles météo auront donné du fil à retordre hier. Durant toute l'après-midi, la convection s'est enclenchée ça et la dans un quart sud-ouest. Positionné sur le sud de l'Aveyron, j'observe cette convection dans la zone mais les cellules ont du mal à se structurer, la convection reste peu profonde et part vite en enclume balayée par un fort vent d'altitude.



Cette convection reste en place tout en se décalent un peu vers la frontière avec l'Hérault jusqu'en soirée en ayant toujours beaucoup de mal à devenir orageuse.



À la nuit tombée, les cellules deviennent enfin orageuse mais il va alors falloir continuer à s'armer de patience (après 10h sur le terrain...) car l'activité électrique reste désespérément intranuageuse. C'est extrêmement frustrant quand on est parfaitement positionné face à elles. Près d'une heure après le début de l'activité électrique, cet impact vient enfin connecter le nuage au sol !

Il faudra encore patienter un peu avant qu'une activité foudre plus consistante se mette en place dans la transition d'une cellule au-dessus du Pic St-Loup.