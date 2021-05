Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 46 sec

Ouverture f/7.1

Focale 200 mm

ISO 200

Objectif EF70-200mm f/4L USM

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

Le Pic Saint-Loup est maintenant totalement masqué par le rideau de précipitations et la foudre continue de tomber, parfois en air sec, parfois noyée, parfois dans un entre-deux comme celle-ci.



Ces cellules finiront par glisser sur l'extrême est héraultais et ouest Gard en s'affaiblissant mais la nuit restera instable jusqu'au matin avec le développement de nouveaux orages dans le même secteur jusqu'en Camargue... une nuit digne d'un mois de juillet ou août, l'exemple parfait de la capacité de cette région de passer de longues périodes de "lose" totale à une situation plutôt folle, rarement de la demi-mesure.



L'interminable printemps calme se termine par deux premières traques réussies, la barre est remontée de manière fulgurante et l'on espère que la suite sera tout aussi cool :)