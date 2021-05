Orageux au Sud-Est + bilans météo

Appareil Panasonic

En cet après-midi le temps devient orageux. En effet des orages se sont développés par convection diurne sur le plateau d'Albion (classique en cette période) et ont débordé sur le Luberon et la vallée de la Durance. Ils sont localement accompagnés de fortes pluies brèves, mais pas très électriques. Malheureusement pour Sivergues, l'orage est passé trop à l'est (sur la commune limitrophe!).



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 12°C/24°C



Bilan météo mai 2021 pour Sivergues (Vaucluse - alt. 565m) :

Température maximale : 25,5°C (29/05) ; 25°C (28/05)

Température minimale : 0,5°C loc. 0°C (03/05)

Précipitation maximale en 24H (de 0H à 0H J+1) : ≈ 31,2mm (10/05)

Précipitation totale : ≈ 89,6mm

Rafale maximale : ≈ 70 km/h (09-14-19/05)

Nombre de gelée(s) : 0, localement 1

En résumé ce mois aura été légèrement sous les normales de saisons pour les températures mini et maxi (environ 1°C). Pour la pluviométrie, qui était très déficitaire en début de printemps (février-mars), cette fois, comme pour avril, elle est très légèrement au dessus des normales.



Bilan météo printemps météorologique 2021 (du 01/03 au 31/05) pour Sivergues (Vaucluse - alt. 565m) :

Température maximale : 25,5°C (29/05)

Température minimale : -5,5°C (21/03)

Précipitation maximale en 24H : ≈ 35,2mm (29/04)

Précipitation totale : 184,3mm

Rafale maximale : ≈ 80 km/h (14/03)

En résumé, ce printemps aura surtout été marqué par un fort déficit pluviométrique en mars (7mm) jusqu’à mi-avril, avant un retour progressif à une pluviométrie plus normale. Notez également une période de gel record en avril.

Pour plus d'informations voir les détails pour les mois donnés (Mars, Avril, Mai).



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune orages